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Esed rejimi 8 yıl sonra aynı yerde protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 15:11 | Son Güncelleme

Suriye'de 8 yıl önce rejim karşıtı gösterilerin başladığı Dera ilinde halk, bugün yine rejimi protesto etti

İDLİB (AA) - Suriye'de halk ayaklanmasının fitilinin ateşlendiği Dera ilinde, 8 yıl sonra yine Beşşar Esed rejimi karşıtı gösteri düzenlendi.

Ülkenin güneyindeki Dera ilinin Dera Beled bölgesinde, Hafız Esed heykelinin dikilmesi üzerine, halk tepki gösterdi.

Onlarca sivil, "Yaşasın Suriye, Esed gitsin" ,"Allah, Suriye ve özgürlük", "Suriye bizimdir. Esed ailesine ait değildir" sloganları atarak yürüdü.

Rejim karşıtlarının 8 yıl önce ilk gösterileri düzenlediği Omri Cami'nin önünde de çocuklar bir araya gelerek, "Dur, burada heykel var", "Halk ölür ama kahrolmaz" yazılı Arapça ve İngilizce pankartlar açtı.

Dera'da 15 Mart 2011'de başlayan rejim karşıtı protestolar, Esed ordusunun şiddetle karşılık vermesiyle ülke genelinde iç savaşa dönüşmüştü.

Rejim, temmuz 2018'de Rusya'nın hava desteğiyle düzenlediği yoğun saldırılar neticesinde Dera'dan muhalifleri ve rejim kontrolünde yaşamak istemeyen sivilleri çıkarmıştı. Rusya'nın arabuluculuk yaptığı tahliye anlaşması gereği, idare yeniden rejime geçmişti. Ancak güvenlik halen Rus askeri polisi tarafından sağlanıyor.

Dera'dan çıkmak zorunda kalan siviller, halen İdlib'deki kamplarda barınıyor.

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Dera protesto

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