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  4. Esed rejimi, ateşkese rağmen İdlib'de karadan ilerliyor

Esed rejimi, ateşkese rağmen İdlib'de karadan ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 14:16 | Son Güncelleme

Rejim güçleri İdlib'in doğusunda Muveyha ve Ebu Cirryf köylerini ele geçirdi

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkese rağmen toprak ele geçirmeye devam ediyor.

Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ile Rusya'nın hava desteğiyle sabah erken saatlerde İdlib'in doğusuna operasyon başlattı.

Rejim güçleri, askeri muhaliflerin kontrolündeki Muveyha ve Ebu Cirryf köylerini şiddetli çatışmalar sonrasında ele geçirdi.

Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya, İdlib'in Maarratünnuman ilçesi, Binin köyü ile Halep'in batısındaki Ayn Cera ve Kefer Naha köylerine hava saldırısı düzenledi.

Rejime ait savaş uçakları da Maarratünnuman ilçesi ile İhsim ve Keferruma beldelerine saldırdı.

Esed rejiminin dünkü saldırılarında 15 sivil hayatını kaybetmiş, destekçisi Rusya'nın da dahil olduğu saldırılarda en az 50 sivil yaralanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9 Ocak'ta 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını ileri sürmüştü. Ancak rejim ve İran destekli terörist gruplar, kara saldırılarına devam etmişti.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ise İstanbul'da 8 Ocak'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığı ve taraflara bu yönde çağrı yapıldığını, 12 Ocak'ta 00.01'den itibaren ateşkes uygulaması başladığını ve münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğunun gözlendiğini açıklamıştı.

- Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti. Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına en az 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil can verdi.

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