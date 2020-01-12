Esed rejimi, ateşkesi fırsat bilip sivilleri yerinden etmeye çalışıyor

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde ilan edilen ateşkes sırasında sivil halka evlerini terk edip bölgeden ayrılmaları çağrısı yaptı.

Esed rejimine ait helikopterler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki batı Halep kırsalına bildiri attı.

Bildiride, İdlib kenti ve batı Halep bölgesini "terör örgütlerinden temizleme kararından geri dönüş olmadığı" belirtildi.

Sivillerden, İdlib ve batı Halep kırsalındaki Habit, Ebu Zuhur ve Hadır köyleri üzerinden rejim bölgesine geçmeleri istenen bildiride, halkın varlığının ordunun "teröristler" karşısında ilerlemesine engel olduğu iddia edildi. Esed rejimi, kendisine muhalif tüm askeri grupları "terör örgütü" olarak niteliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde geçen perşembe günü saat 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını iddia etmişti. Ancak rejim ve İran destekli terörist gruplar saldırılarına devam etmiş, onlarca sivili öldürmüştü.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ise İstanbul'da 8 Ocak'ta icra edilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığı ve taraflara ateşkes çağrısı yapıldığını, 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulaması başladığını ve münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğunun gözlendiğini açıklamıştı.