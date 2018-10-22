Esed rejimi Bab'da sivilleri hedef aldı

BAB (AA) - Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Bab ilçesinde Esed rejimi sivilleri hedef aldı.
Esed rejimi ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında Bab ilçesinin Tadif beldesinde çatışma çıktı.
Rejim unsurlarının Tadif'e 2 kilometre uzaklıktaki Bab ilçesine uzun namlulu silahlarla yaptığı atışlarda 5 sivil yaralandı. Yaralılar Bab hastanesinde tedavi altına alındı.
Tadif beldesinde ÖSO ve Esed rejimi arasında çatışmalar sürüyor.
Esed rejimi geçen ay bölgeye piyade unsurlarının yanı sıra çok sayıda tank, zırhlı araç, top ve füze bataryası ile ağır silah da sevk etmişti.
Rejim, askeri sevkiyatlar ile Bab ve Azez karşısında terör örgütü YPG/PKK ile ortak kontrol ettiği hattı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyordu.
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