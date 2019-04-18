Esed rejimi bölgesindeki çocuklar uyuşturucu batağında

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin kontrolü altında tuttuğu bölgelerde yaşayan çocuklar arasında uyuşturucu madde kullanımı arttı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan derlediği bilgilere göre, Esed rejimi kontrolündeki alanlarda yaşayan çocuklar arasında çeşitli uyuşturucular ile bu etkiye sahip yapıştırıcı maddelerin kullanımı arttı.

Kaynaklar, bu duruma 8 yıldır süren iç savaşın sebep olduğu sosyolojik faktörlerin yanı sıra çocukların bağımlı hale getirilerek dilendirilmesinin büyük rolü olduğunu belirtti.

Son zamanlarda çocukların uyuşturucu tesirindeki halleri sosyal medyada sıkça yer alıyor.

Başkent Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi bölgesinde 10 yaşlarındaki bir kız çocuğunun elinde bali dolu bir poşeti kokladığı ve yarı baygın halde olduğu görüntüler dikkati çekmişti.

Küçük kız son görüntülerinde annesinin öldüğünü, babasının ise tutuklu olduğunu söyledi.

Esed rejimi yanlısı Vatan gazetesinde geçen aylarda yer alan bir haberde de Halep’te uyuşturucu bağımlılarının tedavi edildiği tek merkez olan İbn-i Rüşt Hastanesi'nin müdürüne dayandırılarak, "2018 yılında aralarında çocukların çoğunlukta olduğu 6 bin 939 kişinin müracaat ettiği ve çocuklar ile gençler arasında haşhaş, captagon ve eroin gibi uyuşturucu maddelere bağımlılığın arttığı" ifade edilmişti.