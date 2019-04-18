Esed rejimi çadır kente saldırdı

İDLİB (AA) - Suriye'de rejim ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin, top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki bir çadır kente düzenlediği saldırılarda 7 sivil hayatını kaybetti, en az 4 sivil yaralandı.

Esed rejimi güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki İdlib'in güneydoğusunda Um Celal ile Um Tüveyne köyüne Hama ilinin kuzey kırsalındaki Kefer Zita ilçesine yoğun top, roket ve havan saldırısı yaptı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin, Um Tüveyne köyündeki sivillerin sığındığı bir çadır kente yönelik saldırılarında 3'ü çocuk 3'ü kadın 7 sivilin öldüğünü, en az 4 sivilin yaralandığını söyledi.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) 2 Nisan'da yayımladığı rapora göre, Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya’nın mart ayındaki saldırılarında 135 sivil hayatını kaybetti. Suriye Müdahale Koordinatörleri isimli yerli sivil toplum kuruluşuna göre, saldırıların yoğunlaştığı 9 Şubat-6 Nisan döneminde, saldırılar nedeniyle 25 bin 776 aileden 160 bin 583 sivil de çevre yerleşimlere, Türkiye sınırı hattındaki alanlara göç etmek zorunda kaldı.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

