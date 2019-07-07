Esed rejimi can almaya devam ediyor: 6 ölü

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yönelik devam eden hava ve kara saldırılarında 6 sivil öldü, 12 sivil yaralandı.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri, sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Han Şeyhun ilçesi, Maarşurin, Temaniya, Sukeyk, Babila ve Ebu Habbe köylerine, Hama'nın kuzey ve kuzeybatı kırsalında da Latamine ilçesi ile Kastun köyüne hava ve kara saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hama'nın kuzeybatı kırsalında Kastun köyüne düzenlenen saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Son üç günde Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın sivil yerleşimlere yaptığı hava ve kara saldırılarında 25 sivil hayatını kaybetti.