Esed rejimi cezaevlerindeki işkenceden ölümleri sessizce itiraf ediyor

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Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!

Rapora göre ayrıca rejim, söz konusu kişilerin ailelerine ise doğrudan bilgi vermeyi halen reddediyor. Rejim, alıkoyduğu görgü tanıklarını da öldürerek işlediği suçlarının delillerini yok etmeye çalışıyor.

SNHR Müdürü Fadl Abdulgani, Mayıs 2018'den bu yana rejimin alıkoyduğu ve akıbetleri bilinmeyen yüz binlerce kişiden 890'ının cezaevlerindeyken öldüğünü nüfus dairelerine kademeli olarak bildirdiğini tespit ettiklerini aktardı.

Rapora göre, rejim bu kişilerin öldüğünü nüfus müdürlüklerine bildiriyor.

ANAKRA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimin alıkoyduğu ve akıbetleri bilinmeyen yüz binlerce kişiden 890'ının cezaevlerindeyken öldüğünü nüfus dairelerine bildirdiğini açıkladı.

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Ağın raporunda ayrıca, rejimin iç savaşın başından Nisan 2019'a kadar alıkoyduğu yüz binlerce kişiden 14 bin 9'unu işkence ederek öldürdüğü belirtildi.

SNHR, 27 Ağustos 2018 tarihli raporunda, rejimin alıkoyduğu kişilerden 836'sının cezaevlerindeyken öldüğünü nüfus dairelerine bildirmeye başladığını belirtmişti.

Rusya'nın Soçi kentinde geçen sene temmuz sonunda düzenlenen 10. Garantörler Toplantısı'nda Türkiye, Rusya ve İran, rejim ile muhalefet, alıkonulanlardan az sayıda kişinin serbest bırakılması yönünde uzlaşmıştı. Şimdiye kadar yapılan üç takasta toplam 80 kişi salıverildi. Garantör ülkelerin teknik heyetlerinin konu üzerinde görüşmeleri sürüyor.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre, rejim cezaevlerinde en az 500 bin kişiyi alıkoyuyor.

