"Esed rejimi en az 548 Filistinliyi işkenceyle öldürdü"

Filistin için Eylem Grubu, Beşşar Esed rejiminin alıkoyduğu Filistinlilerin en az 548'ini işkence yaparak öldürdüğünü duyurdu.

Filistin için Eylem Grubunun, Suriye'de Esed rejiminin cezaevlerinde alıkonulan Filistinlilere ilişkin yayımladığı raporda, rejimin alıkoyduğu yüzlerce Filistinlinin akıbetini gizlemeye devam ettiği bildirildi.

Raporda, Suriye'de bin 748 Filistinlinin rejim güçlerince alıkonulduğu, alıkonulanların çeşitli işkencelere maruz kaldığı ifade edildi.

Alıkonulanlar arasında kadın ve çocukların da olduğu belirtilen raporda, rejimin bu kişilerden en az 548'ni öldürdüğü duyuruldu.

Rejim, geçen mayıs ayında yoğun olarak Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermük Kampı'ndaki sivilleri zorunlu göçe maruz bırakmıştı.

Alıkonulan Filistinlilerin bu kampın sakinleri olduğu tahmin ediliyor.

