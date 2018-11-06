Esed rejimi geri dönenleri de alıkoyuyor

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen ay 306'sı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 488 kişinin daha keyfi şekilde alıkonulduğunu açıkladı. Alıkonulanların bir kısmı, rejimden güvence alarak evlerine dönenlerden oluşuyor.

SNHR'nin dün yayımlanan raporunda, ekim ayında Suriye'de 30'u çocuk, 38'i kadın olmak üzere toplam 488 kişinin alıkonulduğu kaydedildi.

Ağın raporunda, Esed rejimine bağlı güçlerin geçen ay 18'i çocuk, 26'sı kadın 306 kişiyi keyfi şekilde tutukladığı bildirilirken, bunların bir kısmını ise rejimden güvence alarak ülkenin kuzeyindeki bölgeler ve çevre ülkelerden dönenlerin oluşturduğu kaydedildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, işgal ettiği bölgelerde 8'i çocuk, 12'si kadın olmak üzere 118 kişiyi alıkoyduğu aktarılan raporda, örgütün alıkoyduğu gençleri zorla silah altına almayı planladığı bilgisine de yer verildi.

Rapora göre, YPG/PKK tarafından alıkonulanların bir kısmını terör örgütüne muhalif siyasetçiler, aktivistler ve sivil toplum kuruluşu çalışanları oluşturuyor.