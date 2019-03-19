Esed rejimi geri dönmek isteyen Suriyelilerin çoğunu kabul etmiyor

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Beşşar Esed rejiminin ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli mültecilerden çoğunu kabul etmediğini söyledi.

Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hariri, Lübnan Basın Sendikası Konseyi üyelerini başkent Beyrut'taki makamında kabul etti.

Lübnan'daki tüm siyasi güçlerin Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesini istediğini yineleyen Hariri, Suriyelilere vatandaşlık vermeye ilişkin iddiaları ise kesin bir dille reddetti.

Mültecilerin gönüllü olarak vatanlarına dönmesi için ilk günden beri Beşşar Esed rejimi ile koordinasyon konusunda Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim'in görevlendirildiğini aktaran Hariri, Esed rejimine gönüllülerin isim listelerini verdiklerini ancak bunlardan küçük bir bölümünün kabul edildiğini belirtti.

Ülkedeki ekonomik sorunların tümünü Suriyeli mültecilere bağlamamaları gerektiğini söyleyen Hariri, Lübnan'da hâlâ yürürlükte olan 60-70 yıl önceye ait yasalarda bazı değişiklikler yapılmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.