"Esed rejimi Golan'ı geri almak için tek mermi sıkmadı"

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/LEVENT TOK - Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki Suriye Ulusal Özgürleştirme Cephesi, Golan Tepeleri'nin ana vatana dönmesi için gerekli mücadeleyi vereceklerini bildirdi.

Suriye Ulusal Özgürleştirme Cephesi komutanlarından Ebu Huzeyfe, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, "ÖSO olarak Golan Tepeleri'ni işgal edilmiş bir vatan toprağı olarak görüyoruz. Suriye ana vatanına döneceğini düşündüğümüz bu topraklar için gereken mücadeleyi vereceğiz. Suriye toprağıyla ilgili bir kararın ise başka bir ülke veya başkanı tarafından verilmesi söz konusu bile olamaz." diye konuştu.

Ebu Huzeyfe, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararnamesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak "Bu Trump'ın şahsi kararı olmakla beraber bizim nezdimizde, dünya kamuoyunu ve ABD halkını temsil etmemektedir." ifadesini kullandı.

ÖSO komutanı şöyle devam etti:

"Trump'ın, İsrail'deki seçimler öncesinde başbakanlık ofisinde gerçekleşen yolsuzluk soruşturmasını bastırmaya yönelik olarak, Netanyahu için almış olduğu bir karar olduğunu düşünüyoruz. Sadece Netanyahu'ya hizmet eden bu imzayı tanımıyoruz. Tüm Suriye topraklarını kurtarmak için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız."