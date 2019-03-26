"Esed rejimi Golan'ı geri almak için tek mermi sıkmadı"

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/LEVENT TOK - Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki Suriye Ulusal Özgürleştirme Cephesi, Golan Tepeleri'nin ana vatana dönmesi için gerekli mücadeleyi vereceklerini bildirdi.
Suriye Ulusal Özgürleştirme Cephesi komutanlarından Ebu Huzeyfe, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, "ÖSO olarak Golan Tepeleri'ni işgal edilmiş bir vatan toprağı olarak görüyoruz. Suriye ana vatanına döneceğini düşündüğümüz bu topraklar için gereken mücadeleyi vereceğiz. Suriye toprağıyla ilgili bir kararın ise başka bir ülke veya başkanı tarafından verilmesi söz konusu bile olamaz." diye konuştu.
Ebu Huzeyfe, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararnamesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak "Bu Trump'ın şahsi kararı olmakla beraber bizim nezdimizde, dünya kamuoyunu ve ABD halkını temsil etmemektedir." ifadesini kullandı.
ÖSO komutanı şöyle devam etti:
"Trump'ın, İsrail'deki seçimler öncesinde başbakanlık ofisinde gerçekleşen yolsuzluk soruşturmasını bastırmaya yönelik olarak, Netanyahu için almış olduğu bir karar olduğunu düşünüyoruz. Sadece Netanyahu'ya hizmet eden bu imzayı tanımıyoruz. Tüm Suriye topraklarını kurtarmak için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız."
- "Golan, rejimin İsrail'e verdiği bir rüşvettir"
Esed rejiminin Golan Tepeleri'ni geri almak için hiçbir gayret göstermediğini kaydeden Ebu Huzeyfe, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Esed rejimi, Golan'da Suriyelilerin oluşturacağı İsrail karşıtı direniş örgütlerine bile izin vermemiştir. Esed rejiminin Golan Tepeleri için bir mermi sıktığı görülmemiştir. Oysa rejim 8 yılı aşkın zamandır kendi halkına karşı savaşmaktadır. Bu süreç şunu ispatlar ki bu topraklar rejimin kendisini iktidarda tutmak için zamanında İsrail'e verdiği bir rüşvettir. Yani Hafız Esed iktidarı ele geçirmek ve İsrail'i güvende tutmak için Golan Tepeleri'ni onlara bırakmıştır. Esed rejimi de kendi iktidarı için bunu devam ettirmekte ve ses çıkarmamaktadır. Esed ailesinin iktidarda kalmasını en çok isteyen İsrail'dir ve bunu çoğu kere ifade etmiştir. Bunun sebebi ise Esed'in onların toprağını ve iktidarını korumak için bir araç haline gelmiş olmasıdır."
Trump, 52 yıldır işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını dün imzalamıştı.
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