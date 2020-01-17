HABER
  4. Esed rejimi güçleri, Halep'in batısı ve güneyine saldırıyor

Esed rejimi güçleri, Halep'in batısı ve güneyine saldırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:13 | Son Güncelleme

Saldırı altındaki yerleşimlerden, Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç başladı - Hedef alınan bölgede, Halep ile Lazkiye'yi bağlayan ve Halep, Hama, Humus ile Şam üzerinden Ürdün'e uzanan stratejik M5 otoyolu bulunuyor

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı ve güney kırsalına kara saldırısı başlattı.

Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri karadan Halep'in batı ve güneyindeki sivil yerleşimler ile muhaliflere ait cephe hatlarını yoğun bombardımana tutuyor.

Söz konusu terörist gruplar, geçen hafta Halep, Deyrizor, Hama ve Lazkiye illerinden, Halep ilinin batı ve güney kırsalına yığınak yapmış ve saldırı hazırlıklarını tamamlamıştı.

Bölgeye, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Tugayı, 104. Tugay ve 4. Fırka'ya bağlı Gays güçlerinden oluşan askeri unsurlar, çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk edilmişti.

Halep kırsalına düzenlenen saldırılara dün Rus savaş uçakları da destek vermişti.

Rus uçakları, dün ve bugün İdlib'in güneyindeki Maarratürnuman'a gerçekleşen bombardımana da katıldı.

- Türkiye sınırı hattına doğru göç başladı

Saldırı altındaki bölgelerden çok sayıda sivil, Türkiye sınır hattına yakın bölgelere yöneldi.

Batı Halep kırsalındaki Anadan (Tel Tamura) ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 4 No'lu gözlem noktası mevcut.

Hedef alınan bölgede, Halep ile Lazkiye'yi bağlayan ve Halep, Hama, Humus ile Şam üzerinden Ürdün'e uzanan stratejik M5 otoyolu da bulunuyor.

- Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil can verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!
Abdulselam, hediye kamerasıyla karne heyecanını görüntülediAbdulselam, hediye kamerasıyla karne heyecanını görüntüledi
Arkeolog Merve'nin intiharıyla ilgili müze müdürü ve 2 uzman açığa alındıArkeolog Merve'nin intiharıyla ilgili müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Halep rejim saldırı

En Çok Okunan Haberler

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Arda Turan'dan G.Saray bombası

Arda Turan'dan G.Saray bombası

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı

Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, DHMİ'ye 22.4 milyon euro ek ödeme yapacak

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, DHMİ'ye 22.4 milyon euro ek ödeme yapacak

Esenyurt'ta korku dolu anlar! Çocukların imdadına vatandaşlar yetişti

İstanbul'da korku dolu anlar! Çocuklar mahsur kaldı

Güngören'deki doğal gaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı

Patlama anı kamerada!

Anayasa Mahkemesi'nden gece alkollü içki satışına verilen ceza ile ilgili karar!

AYM'den gece alkollü içki satışına verilen cezayla ilgili karar!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması

MEB'den yeni Doğa Koleji açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.