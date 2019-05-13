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Esed rejimi güçleri İdlib il sınırına yaklaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 12:53 | Son Güncelleme

Rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmından başlattıkları geniş çaplı saldırılarına devam ediyor - İdlib mutabakatı gereği ağır silahlardan arındırılmış bölgede ilerleyen rejim güçleri, İdlib ilinin idari sınırlarına yalnızca bir kilometre mesafede bulunuyor

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA- Beşşar Esed rejimi ordusu ile İran destekli yabacı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib mutabakatına rağmen, bazı noktaları hedef alan sınırlı saldırılarının kapsamını genişleterek İdlib'in idari sınırındaki yerleşimleri ele geçirmeye hazırlanıyor.

Beşşar Esed rejimi ordusu ile İran destekli yabacı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmında son bir haftadır ilerleme çabasını sürdürüyor.

Geçen hafta El Çenabire köyü, Osman Tepesi, Kefrenbude ilçesi, Madik Kalesi beldesi, El Şeria, El Tüveyne, El Kirkat ve Bab Et Taka köylerini ele geçirerek, 17 Eylül 2018 tarihli İdlib mutabakatında belirlenen 15 ila 20 kilometrelik ağır silahlardan arındırılmış bölgede ilerleyen rejim güçleri, İdlib'in il sınırlarına yaklaşık bir kilometre mesafeye ulaşmış oldu.

Rejim güçlerinin bundan sonraki hedefinin, El Habit, Es Sıhriyye ve Kirata köylerini ele geçirerek İdlib ilinin idari sınırlarına ulaşmak olduğu tahmin ediliyor.

- "İdlib Gerginliği Azaltması Bölgesi"ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde.

Halihazırda iç göç ile nüfusu yaklaşık 4 milyona ulaşan İdlib'in il merkezi, mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçmişti. İdlib, rejimin en yoğun olarak hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti.

Rejim güçleri, İdlib'in güneydoğusundaki Sincar beldesi, Ebu dali, Hicaz, Resim el Abit, Remle, Um Cureyn köyleri ile Ebu Zuhur havaalanını 2018 yılının başında ele geçirmişti. Böylece rejim güçleri, yoğun saldırıları neticesinde, İdlib ili sınırları içine, güneydoğu yönünden girmişti.

Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, saldırıları karşısında, söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta devam ediyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana 126 sivilin yaşamını yitirdiğini, 325'ten fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.

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Esed rejimi İdlib ilerliyor

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