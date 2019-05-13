Esed rejimi güçleri İdlib il sınırına yaklaşıyor

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA- Beşşar Esed rejimi ordusu ile İran destekli yabacı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib mutabakatına rağmen, bazı noktaları hedef alan sınırlı saldırılarının kapsamını genişleterek İdlib'in idari sınırındaki yerleşimleri ele geçirmeye hazırlanıyor.

Beşşar Esed rejimi ordusu ile İran destekli yabacı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmında son bir haftadır ilerleme çabasını sürdürüyor.

Geçen hafta El Çenabire köyü, Osman Tepesi, Kefrenbude ilçesi, Madik Kalesi beldesi, El Şeria, El Tüveyne, El Kirkat ve Bab Et Taka köylerini ele geçirerek, 17 Eylül 2018 tarihli İdlib mutabakatında belirlenen 15 ila 20 kilometrelik ağır silahlardan arındırılmış bölgede ilerleyen rejim güçleri, İdlib'in il sınırlarına yaklaşık bir kilometre mesafeye ulaşmış oldu.

Rejim güçlerinin bundan sonraki hedefinin, El Habit, Es Sıhriyye ve Kirata köylerini ele geçirerek İdlib ilinin idari sınırlarına ulaşmak olduğu tahmin ediliyor.