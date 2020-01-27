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  4. Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle, İdlib'de son 24 saatte 21 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle, İdlib'de son 24 saatte 21 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 13:13 | Son Güncelleme

Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle, İdlib'de son 24 saatte 21 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.


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