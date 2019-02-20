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Esed rejimi Han Şeyhun'da en büyük fırını vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 15:43 | Son Güncelleme

Esed rejimi ve İran destekli yabancı gruplar, İdlib'in Han şeyhun ilçesindeki en büyük fırını vurdu - En az 10 bin aileye ekmek veren fırın hizmet dışı kaldı

İDLİB (AA) - Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisinde yer alan Han Şeyhun ilçesindeki en büyük fırını hedef aldı.

Rejim güçleri, dün öğle saatlerinde İdlib'in Han Şeyhun ilçesine düzenledikleri saldırıda, ilçedeki 3 fırından en büyüğünü vurdu.

Fırının sahibi Hazem Sermani, AA'ya yaptığı açıklamada, iki üretim hattı bulunan ve en az 10 bin ailenin ekmek ihtiyacını karşılayan fırının çalışamaz hale geldiğini söyledi.

Fırının günlük üretim kapasitesinin 2 yüz bin ekmek olduğunu ifade eden Sermani, "Saldırıda iki üretim hattı yandı. 6 bin litre mazot ve 80 ton un yandı. Fırının yüzde 70'i hasar gördü." dedi.

Rejim güçleri, şubat ayı başından bu yana toplam en az 250 bin sivilin yaşadığı ve İdlib'in en büyük ilçeleri olan Han Şeyhun ile Marratinnuman'a topçu saldırısı düzenliyor.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne bu yılın başından itibaren düzenlediği hava ve kara saldırılarında, 68 sivilin hayatını kaybetmesine ve 260'dan fazla sivilin yaralanmasına neden olan Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
fırın Han Şeyhun İdlib

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