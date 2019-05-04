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Esed rejimi "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne sızmaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 12:46 | Son Güncelleme

Özgür Suriye Ordusu, Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki cephe hatlarına sızma girişimini başarısızlığa uğrattı

ANKARA (AA) - Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki cephe hatlarına sızma girişimini püskürttü.

ÖSO çatısı altından savaşan Ulusal Özgürleştirme Cephesi gruplarından Nasır Ordusu sözcüsü Muhammed Raşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne sızma girişiminde bulunduğunu söyledi.

Raşid, "Ulusal Özgürleştirme Cephesi, rejim ve destekçilerinin Hama kırsalındaki cephe hatlarına 3 farklı noktadan sızma girişimini püskürttü ve rejime ait 2 askeri aracı da imha etti." dedi.

Sözcü, cephe hattında yaşanan çatışmanın ardından rejim güçlerinin çekilmek zorunda kaldığını bildirdi.

Esed rejimi ve destekçileri, son bir haftadır "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içeresindeki sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor. Son 2 gündeki saldırılarda en az 22 sivil yaşamını yitirdi.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib gerginliği azaltma bölgesi

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