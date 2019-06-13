Esed rejimi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yoğun saldırılarını sürdürüyor

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejiminin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki" sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları devam ediyor.

Esed rejimi, akşam saatlerinden itibaren Han Şeyhun ve Kefrenbil ilçeleri ile Temeniya beldesine, Termela, Abidin, Maarathırma ve Sfuhen köylerine havadan ve karadan yoğun saldırılar düzenliyor.

Hava ve kara saldırıları devam ederken ölü ve yaralı bilgisi bulunmuyor.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Nasır ordusu sözcüsü Muhammed Raşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri muhalifler ile Esed rejimi arasında bir ateşkes olmadığını söyledi.

Raşid, "Sosyal medyada doğru olmayan bir ateşkes haberi yayıldı. Esed rejimi ile askeri muhalifler arasında herhangi bir ateşkes sağlanmadı. Rejim ve destekçileri son 3 günde çoğu çocuk 30’dan fazla sivili öldürdü. Hangi ateşkesten bahsediliyor." dedi.

Doğru olmayan ateşkes haberlerinin, askeri muhaliflerin rejim karşısında ilerlediği dönemlerde kasıtlı olarak yapıldığını belirten Raşid, "Bu tür yalan haberler rejime zaman kazandırmak için yapılıyor. Bu sayede Esed rejiminin savaş uçaklarına bakım yapılması ve takviye birlik göndermesi amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.