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Esed rejimi İdlib'de ateşkes bölgesindeki sivil yerleşimleri vuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 11:17 | Son Güncelleme

Esed rejimi İdlib'de ateşkes bölgesindeki sivil yerleşimleri vuruyor

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların, Soçi mutabakatına rağmen İdlib'in güneyindeki yerleşimlere saldırıları sürüyor.

Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan ve Soçi mutabakatına göre ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlere ağır silahlarla saldırıyor.

İdlib'in güneyindeki Maaretinuman ilçesi, Cercenez beldesi, Tüh ve Gadfe köylerine topçu saldırısı düzenleniyor.

Saldırılar nedeniyle Cercenez'de cuma namazı iptal edildi.

17 Eylül'de imzalanan Soçi mutabakatından bu yana rejimin saldırılarında toplam 25 sivil yaşamını yitirdi, onlarca sivil yaralandı.

Rejim güçleri, ara ara Lazkiye ilinin kırsalı, İdlib'in güneyi, Halep'in batısı ve Hama'nın kuzeyiyle batısındaki köylere topçu saldırılarını sürdürüyor. Muhalifler ise mutabakat uyarınca 10 Ekim'de belirlenen bölgelerden ağır silahlarını çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Esed rejiminin soçi mutabakatı ihlali Suriye

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