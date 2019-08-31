HABER

Esed rejimi İdlib'de ilan ettiği ateşkesi bozdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 21:34 | Son Güncelleme

Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde tek taraflı ilan ettiği ateşkesi bozdu - Rejim, İdlib'in güneyindeki birçok sivil yerleşime havan ve roket gibi karadan karaya silahlarla saldırılar düzenledi

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde tek taraflı ilan ettiği ateşkesi bozarak, sivil yerleşimleri karadan hedef aldı.

Esed rejimi, İdlib'in güneyindeki Kefrenbil ilçesi, Cercenaz beldesi, Kefersecne, Hiş, Ureynibe, Has, Deyr Şarki ve Deyr Garbi köylerini havan ve roket gibi karadan karaya silahlarla vurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün öğleden sonra rejimin askeri birliklerinin tek taraflı olarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes ilan ettiğini, ateşkesin bugün 06.00 itibarıyla geçerli olacağını duyurmuştu.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Aynı süre içinde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk olmak üzere bin 282 sivil öldü.

PARTNERBirinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?
Çorlu'daki cinayetlerin şüphelisi Yalova'da yakalandıÇorlu'daki cinayetlerin şüphelisi Yalova'da yakalandı
'Akif' belgeselinin ilk gösterimi Çanakkale'de yapıldı'Akif' belgeselinin ilk gösterimi Çanakkale'de yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ateşkes

En Çok Okunan Haberler

Kaldırımda vahşet!

Kaldırımda vahşet!

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Seksenler için 10 kilo verdi

Seksenler için 10 kilo verdi

'Beni çok büyük kandırdın!'

'Beni çok büyük kandırdın!'

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge mesajı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisle çatışıp suçluyu hastaneden kaçırmak istediler

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

Çorlu'daki cinayette yeni gelişme: Yakalandı

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan öldürüldü

Ticaret Borsası Başkan Vekili öldürüldü!

Batman'daki cinayete müdahalede ihmalleri bulunan polisler açığa alındı

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.