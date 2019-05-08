HABER

Esed rejimi İdlib’de ilerlemeye çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 13:47 | Son Güncelleme

Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, Türkiye-Rusya arasında 17 Eylül 2018'de varılan mutabakata rağmen "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde ilerleme çabasını sürdürüyor - Dün bölgenin güney kısmında bir köy ve bir tepeyi ele geçiren rejim, yine aynı bölgedeki Kefrenbude ilçesi ve Taş Tepesi'ne (Tel es Sahır) saldırı başlattı - ÖSO bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa : - "Rejim saflarında onlarca kayıp var. Taş Tepesi çevresinde bir tank etkisiz hale getirildi. Şu an ilçenin etrafında şiddetli çatışmalar yaşanıyor"

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisindeki Kefrenbude ilçesi ve Taş Tepesi (Tel es Sahır) bölgesini ele geçirmeye yönelik saldırı başlattı.

Esed rejimi askerleri ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmındaki Kefrenbude ilçesine ve Taş Tepesi bölgesine operasyon düzenliyor.

Bölgenin güney kısmında ilerlemeye çalışan rejim güçleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında ilçe etrafında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Karadan ilerlemeye çalışan rejim güçlerine havadan Rus savaş uçakları da destek veriyor.

ÖSO'nun saldırıya mukavemet göstermesi üzerine ilçenin batı kısmına giren rejim güçleri geri çekilmek zorunda kaldı.

ÖSO bileşeni Ulusal Özgürleştirme Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus savaş uçaklarından destek alan rejim güçlerinin sabah saatlerinde Kefrenbude ilçesinin batı ekseninden sızmaya çalıştığını söyledi.

Mustafa, "Rejim saflarında onlarca kayıp var. Taş Tepesi çevresinde bir tank etkisiz hale getirildi. Şu an ilçenin etrafında şiddetli çatışmalar sürüyor." dedi.

Esed rejimi, Hama'nın kuzey kırsalındaki El Çenabire köyünü ve stratejik Osman Tepesi'ni de dün ele geçirmişti.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları nedeniyle, söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Rusya ve İran'ın da bölgedeki ateşkesi koruma yükümlülüğü bulunuyor.

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
Ordu-Giresun Havalimanı’nda tempo yoğunOrdu-Giresun Havalimanı’nda tempo yoğun
Menderes'e kurulmak istenen taşocağı için ÇED toplantısına izin vermedilerMenderes'e kurulmak istenen taşocağı için ÇED toplantısına izin vermediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çatışma kifrenbüde Rusya saldırı Ulusal Özgürleştirme Cephesi

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Abdullah Gül'ün hatırlattığı '367 Kararı' neydi?

Abdullah Gül'ün hatırlattığı '367 Kararı' neydi?

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annelerinin terk ettiği yavru tilkiler koruma altına alındı

Annelerinin terk ettiği yavru tilkiler koruma altına alındı

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Titanik’in çanı Eskişehir’de!

Titanik’in çanı Eskişehir’de!

Saatlerce aracın koltuğundan kalkamadı

Saatlerce aracın koltuğundan kalkamadı

Son dakika! CHP, 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinin iptali için başvurdu

CHP, 23 Haziran ve 31 Mart seçimlerinin iptali için başvurdu

Darbe girişimi davalarında sona doğru

Darbe girişimi davalarında sona doğru

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.