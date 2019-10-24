HABER

Esed rejimi İdlib'de pazar yerine saldırdı: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 19:02 | Son Güncelleme

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yer alan Canudiyye köyündeki pazar yerine düzenlediği top saldırısında 7 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

Esed rejimi İdlib'de pazar yerine saldırdı: 7 ölü

Esed rejimi, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içerisindeki Kefrenbil beldesine, Kefer Secne, Muka, Canudiyye, Zuayniyye, Termela, Ureynibe ve Baarbo köylerine top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma yetkililerinden (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, Esed rejimi İdlib'in güneybatısında Cisir Eş Şuğur ilçesine bağlı Canudiyye köyündeki pazar yerine düzenlediği saldırıda 7 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

Öte yandan askeri muhaliflerin gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları İdlib'in Kefrenbil beldesine, Rekaya, Termela ve Marrıthırme köylerine ve Lazkiye'nin Kebbine köyüne saldırdı.

BİN 300'DEN FAZLA SİVİL ÖLDÜ

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bini aştı. (AA)

PARTNERHangisi diğerlerinden farklı?Hangisi diğerlerinden farklı?
Foça'da yol yapımında cüruf kullanılmasına tepki gösteren çevreciler nöbetteFoça'da yol yapımında cüruf kullanılmasına tepki gösteren çevreciler nöbette
Fatih'te kafedeki uyuşturucu pazarlığı kamerada Fatih'te kafedeki uyuşturucu pazarlığı kamerada 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esed İdlib Pazar

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

AK Parti'den çok sert 'mektup tepkisi!

AK Parti'den çok sert 'mektup tepkisi!

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahte polisler, gerçek polislere yakalandı

Sahte polisler, gerçek polislere yakalandı

İBB'den Eyüpsultan'daki trafik ışıkları ile ilgili açıklama

Bu görüntüye ilişkin İBB'den açıklama

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

9 aydır İsrail'de tutuklu bulunan foto muhabiri Mustafa Kharouf serbest bırakıldı

9 aydır İsrail'de tutukluydu! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse harekat planımızı uygulayacağız

Erdoğan: Terör örgütü ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse...

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.