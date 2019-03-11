HABER

Esed rejimi İdlib'e saldırdı: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 09:26 | Son Güncelleme

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, gece geç saatlerde Suriye'nin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere saldırdı - Saldırıda 4 sivil öldü, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 6 sivil yaralandı

İDLİB (AA) - Esed rejimi ve İran destekli rejim yabancı terörist grupların Suriye'nin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere saldırısı sonucu 4 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, dün gece geç saatlerde İdlib'in Han Şeyhun, Serakib ve Kef Renbil ilçelerine, Um Celal, El Halahil ve Han Es Sübül köylerine, El Temniye ile El Tuh beldelerine ve Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçelerine yoğun top ve roket saldırıları düzenledi.

İdlib Sivil Savunma Müdürü (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib'in güneydoğusundaki Han Şeyhun ilçesine dün gece 51 roket saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 4 sivil yaşamını yitirdi. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 6 sivil yaralandı." dedi.

Rejim güçleri, dün Hama'nın "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırlarına dahil olan Morik ilçesindeki bir Sivil Savunma merkezini vurmuştu. Bir çalışan ölmüştü.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki sivil yerleşimlere yılbaşından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 121 sivil hayatını kaybetti, 348'ten fazla sivil yaralandı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Korkunç! Deniz polisi kıyıya çıkarttıKorkunç! Deniz polisi kıyıya çıkarttı
Haliç'ten erkek cesedi bulunduHaliç'ten erkek cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyaz Baretliler Han Şeyhun İdlib

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!

Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!

Hatice'den transparan şov! Gören 'Yok artık' dedirtti!

Hatice'den transparan şov! Gören 'Yok artık' dedirtti!

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta istinat duvarı çöktü; çevredeki binalar boşaltıldı

Şırnak'ta istinat duvarı çöktü; çevredeki binalar boşaltıldı

Haliç'ten erkek cesedi bulundu

Korkunç! Deniz polisi kıyıya çıkarttı

Tesadüfen bulunmuştu! Tam 600 metre

Tesadüfen bulunmuştu! Tam 600 metre

İran'daki uçak kazasının ardından 1 yıl geçti! Mina Başaran'ın nişanlısından duygusal ilan

Mina Başaran'ın nişanlısından duygusal ilan

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Çığ tehlikesi)

Meteoroloji'den uyarı geldi! Tehlike...

1600 saatte üretildi! Göbeklitepe Maketi Cannes'ta görücüye çıkıyor

1600 saatte üretildi! Göbeklitepe Maketi Cannes'a gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.