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Esed rejimi İdlib'e saldırdı: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 19:48 | Son Güncelleme

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 5 sivil yaşamını yitirdi, en az 4 sivil yaralandı

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimleri hedef alan topçu saldırılarında, 5 sivil hayatını kaybetti, en az 4 sivil yaralandı.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Han Şeyhun ilçesi ile Serakib beldesi, Habit köyü, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçesine saldırı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin İdlib'de sivil yerleşimlerine saldırı düzenlemeye devam ettiğini söyledi.

Hac Yusuf, "Rejim güçlerinin akşam saatlerinde Han Şeyhun ilçesine düzenlediği saldırıda 5 sivil yaşamını yitirdi, 4'ten fazla sivil yaralandı." dedi.

Rejim güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne bu yılın başından beri düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 80 sivil hayatını kaybetti, 265'ten fazla sivil yaralandı.

İdlib'in güneydoğusunda bulunan en büyük iki yerleşim yerine düzenlenen saldırılar, Han Şeyhun ve Marratinnuman ilçelerinden yeni göç hareketine sebep oldu.

Ay başından bu yana 6 bin 900 civarında aile, Türkiye sınır hattındaki kamplara ve ilin farklı yerlerindeki görece güvenli alanlara göçtü.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara ara devam ediyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Beyaz Baretliler Han Şeyhun

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