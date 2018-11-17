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Esed rejimi İdlib'e saldırılarını sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 18:04 | Son Güncelleme

Esed rejimi ve destekçileri, Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesin korunması için varılan mutabakata rağmen bölgeye yönelik saldırılarına devam ediyor

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakata rağmen "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere saldırılarını sürdürüyor.

Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan ve Soçi mutabakatına göre ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlere ağır silahlarla saldırılar düzenliyor.

Esed rejimi ve destekçileri, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in güney kırsalındaki Cercenaz ve Temaniye beldeleri ile Sukeyk, Um Celal, Tel Mennis, Hiş, Babolin ve Katra köylerine top ve roket saldırıları düzenledi. Saldırılarla ilgili ölü veya yaralı bilgisi paylaşılmadı.

17 Eylül'de imzalanan Soçi mutabakatından bu yana, rejimin saldırılarında toplam 25 sivil yaşamını yitirdi, onlarca sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken, askeri muhalifler ise mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Esed İdlib Soçi

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