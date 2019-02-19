Esed rejimi İdlib'e saldırıyor

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği topçu saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti, en az 6 sivil yaralandı.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Han Şeyhun ve Marratinnuman ilçesi, Habit, Der el Şaki ve Tel Mennis köyleri ile Hama ilinin kuzey kırsalındaki Madik Kalesi çevresi, Şeria, Huveyz ile Havice köylerine topçu saldırıları düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin yüz binlerce sivilin yaşadığı İdlib'in en büyük sivil yerleşimlerine sistematik saldırılar düzenlemeye devam ettiğini söyledi.

Hac Yusuf, "Rejim güçlerinin, Han Şeyhun ilçesine düzenlediği saldırıda 5 sivil yaşamını yitirdi, 6'dan fazla sivil yaralandı." dedi.

Rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne bu yılın başından itibaren düzenlediği hava ve kara saldırılarında 68 sivil hayatını kaybetti, 260'dan fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

