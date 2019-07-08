Bu kişilerin görevden alınıp alınmamalarının onları hukuki sorumluluktan kurtarmayacağını vurgulayan Sönmez, şöyle devam etti:

Rejimin, kimyasal silah kullanımı gibi savaş suçlarının ve alıkoymalar, işkenceler, zorla kaybettirmeler gibi insan hakları ihlallerinin faili olarak bilinen isimleri görevden uzaklaştırıldı.

"Rejim bu değişikliklerle uluslararası yargı mercilerinin kıskacından kurtulmaya çalışıyor. Ancak bu tür girişimler askeri ya da siyasi suçluları yargılanmaktan kurtaramayacaktır. UCM ve diğer ulusal, uluslararası yargı mekanizmalarında Suriyeli mağdurların hak arama süreçleri devam ediyor. Sadece UCM’de yapmış olduğumuz başvuru bin 183 (533 Kadın, 650 Erkek) mağdurun vekaleti ile yapılmıştır. Mağdurlar arasında yaralanmış çocuklar, tecavüze uğramış ve işkence görmüş kadınlar, sakatlanmış ve organlarını kaybetmiş kişiler de bulunmaktadır. Bugüne kadar bizi yetkilendiren 2 bine yakın Suriyeli mağdurun farklı mecralarda yargı süreçlerini takip etmekteyiz."

- İstihbarat kadrosunda değişen isimler

Milli Güvenlik Şubesinin başkanı Ali Memlük, Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı yapılırken, onun eski koltuğuna Genel İstihbarat Müdürü Muhammed Dib Zeytun getirildi. Zeytun'un yerine Tuğgeneral Husam Loka, Siyasi Güvenlik Şubesi'nde Loka'dan boşalan koltuğa Tuğgeneral Nasır Ali, Suç Güvenliği Şubesi Müdürü Tuğgeneral Savfan İsa'nın yerine eski Hama Siyasi Güvenlik Şube Müdürü Nasır Dib ve Hava İstihbarat Birimi Müdürü Cemil El Hasan yerine Tuğgeneral Gassan Cevdet İsmail getirildi.

Yeni isimlerden Loka ve Cevdet'in AB'nin yaptırım listesinde olduğu öğrenildi.

Öte yandan askeri muhalif kaynaklar, değişikliğin Rusya ve İran'ın onayıyla gerçekleştiğini bildirdi.

