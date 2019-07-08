HABER

Esed rejimi istihbarat şeflerini "temize çekti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 12:53 | Son Güncelleme

Beşşar Esed rejimi, savaş suçlarına karıştıkları bilinen istihbarat şeflerinin yerine savaş suçuna karışmadığı tahmin edilen isimleri getirdi - Yeni kadrodan bazılarının AB'nin yaptırım listesinde olduğu biliniyor - Uluslararası Ceza Mahkemesindeki (UCM) "Suriye Davası" avukatlarından Gülden Sönmez: - "Rejim bu değişikliklerle uluslararası yargı mercilerinin kıskacından kurtulmaya çalışıyor. Ancak bu tür girişimler askeri ya da siyasi suçluları yargılanmaktan kurtaramayacaktır"

ANKARA (AA) - Beşşar Esed rejimi, savaş suçuna karıştıkları bilinen istihbarat şeflerini görevden alarak, yerlerine Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesinde yer alan ancak savaş suçuna karışmadığı varsayılan isimleri getirdi.

AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan derlediği bilgilere göre, Esed rejimi istihbarat kadrosunda dikkati çeken bir değişiklik yaptı.

Rejimin, kimyasal silah kullanımı gibi savaş suçlarının ve alıkoymalar, işkenceler, zorla kaybettirmeler gibi insan hakları ihlallerinin faili olarak bilinen isimleri görevden uzaklaştırıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesindeki (UCM) "Suriye Davası" avukatlarından Gülden Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevden alınanlardan bazılarının UCM'ye sundukları listedeki savaş suçluları olduğunu söyledi.

Sönmez, dava dosyasında 17 üst düzey rejim mensubunun isminin olduğunu, alt düzeyde ise çok sayıda ismin dosyaya dahil edileceğini kaydetti.

Bu kişilerin görevden alınıp alınmamalarının onları hukuki sorumluluktan kurtarmayacağını vurgulayan Sönmez, şöyle devam etti:

"Rejim bu değişikliklerle uluslararası yargı mercilerinin kıskacından kurtulmaya çalışıyor. Ancak bu tür girişimler askeri ya da siyasi suçluları yargılanmaktan kurtaramayacaktır. UCM ve diğer ulusal, uluslararası yargı mekanizmalarında Suriyeli mağdurların hak arama süreçleri devam ediyor. Sadece UCM’de yapmış olduğumuz başvuru bin 183 (533 Kadın, 650 Erkek) mağdurun vekaleti ile yapılmıştır. Mağdurlar arasında yaralanmış çocuklar, tecavüze uğramış ve işkence görmüş kadınlar, sakatlanmış ve organlarını kaybetmiş kişiler de bulunmaktadır. Bugüne kadar bizi yetkilendiren 2 bine yakın Suriyeli mağdurun farklı mecralarda yargı süreçlerini takip etmekteyiz."

- İstihbarat kadrosunda değişen isimler

Milli Güvenlik Şubesinin başkanı Ali Memlük, Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı yapılırken, onun eski koltuğuna Genel İstihbarat Müdürü Muhammed Dib Zeytun getirildi. Zeytun'un yerine Tuğgeneral Husam Loka, Siyasi Güvenlik Şubesi'nde Loka'dan boşalan koltuğa Tuğgeneral Nasır Ali, Suç Güvenliği Şubesi Müdürü Tuğgeneral Savfan İsa'nın yerine eski Hama Siyasi Güvenlik Şube Müdürü Nasır Dib ve Hava İstihbarat Birimi Müdürü Cemil El Hasan yerine Tuğgeneral Gassan Cevdet İsmail getirildi.

Yeni isimlerden Loka ve Cevdet'in AB'nin yaptırım listesinde olduğu öğrenildi.

Öte yandan askeri muhalif kaynaklar, değişikliğin Rusya ve İran'ın onayıyla gerçekleştiğini bildirdi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
64 yaşında ehliyet sahibi oldu64 yaşında ehliyet sahibi oldu
Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıtBilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esed rejimi muhabberat

En Çok Okunan Haberler

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Esenyurt'ta çalışmalar sırasında yol çöktü cadde trafiğe kapatıldı!

Esenyurt'ta yol çöktü!

Aksaray'da freni patlayan zift yüklü tanker dehşet saçtı

Freni patlayan zift yüklü tanker dehşet saçtı!

MSB'nin Twitter'daki profil resmi değiştirildi

MSB'nin Twitter'daki profil resmi değiştirildi

ODTÜ'de 'yurt' gerginliği!

ODTÜ'de arbede!

Denizli'de turistleri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı

Turistleri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.