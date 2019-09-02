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Esed rejimi Lübnan'ın gönderdiği Suriyelileri alıkoydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 17:39 | Son Güncelleme

Esed rejimi Lübnan'ın gönderdiği Suriyelileri alıkoydu

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Lübnan tarafından Suriye'ye gönderilen 3 kişinin Beşşar Esed rejimince alıkonulduğunu açıkladı.

HRW'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Esed rejimi, Lübnan'dan gönderilen 3 Suriyeliyi alıkoydu.

Esed rejiminin bu uygulamasının "Lübnan'ın 24 Nisan 2019'dan sonra ülkeye yasa dışı yollarla giren Suriyelilerin tamamını sınır dışı etme kararının" ardından geldiği kaydedildi.

Suriye'ye gönderilen söz konusu 3 kişinin Lübnan'a 24 Nisan'dan önce girdikleri ancak mahkemede bunu ispatlama imkanı bulamadıklarına dikkat çekilen açıklamada, "Lübnan, hukuki açıdan mültecilerin mahkemenin sınır dışı kararına itiraz etmelerine izin vermeli ve koruma taleplerini gözetmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017 yılı sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, geçen yıldan bu yana ülkedeki Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor. Yetkililer, mültecilerin ülkedeki sınırlı kaynakların kullanımını zora soktuğunu ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşşar Esed rejimi İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW)

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