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Esed rejimi parlamentosu Rusya'ya liman kiralanmasını onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 21:04 | Son Güncelleme

Esed rejiminin parlamentosu, Tartus Limanı'nın 49 yıllığına Rusya'ya kiralanmasını öngören kanun tasarısını kabul etti

Suriye'de Beşşar Esed rejimi parlamentosu, Tartus Limanı'nın 49 yıllığına Rusya'ya kiralanmasını öngören anlaşmayı onayladı.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, Esed rejiminin parlamentosu, rejimin Tartus Limanı'nı 49 yıllığına Rusya'ya devretmek üzere yaptığı anlaşmayı içeren kanun tasarısını kabul etti.

Rejimin Ulaştırma Bakanı Ali Hammud, rejime ait "Es Suriye" televizyon kanalına 29 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada, Tartus Limanı'nı 49 yıllığına Rusya’ya devredeceklerini söylemişti.

Hammud, "Rus tarafıyla limanın idaresi ve işletmesi konusunda anlaşmaya vardık. Rusların bu limanı işletmesi yeni yatırımları arttıracaktır. Liman genişletilecektir. Önemli stratejik bir anlaşmadır. Dolaysıyla uzun süreli olması normaldir." ifadesini kullanmıştı.

Doğu Akdeniz'deki Tartus Limanı'nın yıllık kapasitesi yaklaşık 16 milyon ton olarak ifade ediliyor. Suriye'nin en geniş alan üzerine kurulu limanında Rusya'nın deniz üssü bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Esed Rusya Tartus

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