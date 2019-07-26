"Esed rejimi Rukban kampını kasten açlığa mahkum ediyor"

WASHINGTON (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ülkenin güneyindeki Rukban kampında bulunan binlerce mülteciyi kasten açlığa mahrum ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı belirtildi.

Ürdün merkezli araştırma örgütü Etana ve Suriye'de bulunan bazı ABD'li yetkililer, Esed rejiminin Suriye ve Ürdün sınırında bulunan Rukban mülteci kampındaki sivilleri hedef aldığını duyurdu.

- Çoğu rejim tarafından aranıyor

Kamp çevresinde araştırma yapan Etana yetkilileri tarafından konuya ilişkin hazırlanan raporda, Esed rejiminin gelen uluslararası yardımları engellemek suretiyle söz konusu kamptaki mültecileri kasten açlığa mahrum ettiği bilgisi paylaşıldı.

Buna gerekçe olarak, özellikle Rukban kampındaki mültecilerin çoğunun rejim tarafından arananlar listesinde olması gösterilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Kamptaki birçok mülteci rejim tarafından aranıyor. Esed rejimi bu sebeple Rukban kampını kasten açlığa mahkum ediyor. Bu sivillerin güvenliği tehlike altında. Kaldı ki açlık ve kötü yaşam koşulları altında zorluk çeken bu insanların sadece iki seçeneği var: Ya açlıktan ölecekler ya da rejim tarafından öldürülecekler."