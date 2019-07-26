HABER

"Esed rejimi Rukban kampını kasten açlığa mahkum ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 21:49 | Son Güncelleme

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ülkenin güneyindeki Rukban kampında bulunan binlerce mülteciyi kasten açlığa mahrum ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı belirtildi - Ürdün merkezli araştırma örgütü Etana'nın raporundan: - "Esed rejimi Rukban kampını kasten açlığa mahkum ediyor. Bu sivillerin güvenliği tehlike altında" - "Açlık ve kötü yaşam koşulları altında zorluk çeken bu insanların sadece iki seçeneği var: Ya açlıktan ölecekler ya da rejim tarafından öldürülecekler"

WASHINGTON (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ülkenin güneyindeki Rukban kampında bulunan binlerce mülteciyi kasten açlığa mahrum ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı belirtildi.

Ürdün merkezli araştırma örgütü Etana ve Suriye'de bulunan bazı ABD'li yetkililer, Esed rejiminin Suriye ve Ürdün sınırında bulunan Rukban mülteci kampındaki sivilleri hedef aldığını duyurdu.

- Çoğu rejim tarafından aranıyor

Kamp çevresinde araştırma yapan Etana yetkilileri tarafından konuya ilişkin hazırlanan raporda, Esed rejiminin gelen uluslararası yardımları engellemek suretiyle söz konusu kamptaki mültecileri kasten açlığa mahrum ettiği bilgisi paylaşıldı.

Buna gerekçe olarak, özellikle Rukban kampındaki mültecilerin çoğunun rejim tarafından arananlar listesinde olması gösterilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Kamptaki birçok mülteci rejim tarafından aranıyor. Esed rejimi bu sebeple Rukban kampını kasten açlığa mahkum ediyor. Bu sivillerin güvenliği tehlike altında. Kaldı ki açlık ve kötü yaşam koşulları altında zorluk çeken bu insanların sadece iki seçeneği var: Ya açlıktan ölecekler ya da rejim tarafından öldürülecekler."

Raporda görüşlerine yer verilen ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun eski komutanı ABD'li General Alex Grynkewich, Esed rejiminin şubattan bu yana kampa giden Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki insani yardım girişlerini engellediğini kaydetti.

Grynkewich, "Ekiplerimiz BM aracılığıyla Suriye yönetimine insani yardımların kampa girmesine izin vermesi gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Tüm tarafları, BM'nin Rukban'da bulunan insanlara sınırsız erişimine izin verilmesi için ilgili makamlara çağrıda bulunmasını teşvik ediyoruz." dedi.

Öte yandan, uluslararası medya ve kuruluşların genelde Suriye'nin kuzey kesimlerine odaklandığı vurgulanan raporda, ülke genelinde medyaya yansımayan ve binlerce Suriyeli mültecinin yaşadığı, Esed rejimi ile Hizbullah tehdidi altında olan kampların oluşuna dikkat çekildi.

- Mültecilerden tepki

Raporda, Rukban kampındaki mültecilerin "acil ihtiyaca rağmen yardım etmedikleri" gerekçesiyle ABD, BM ve Ürdün'e tepkili olduğu ifade edildi. Özellikle kampa yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki El-Tanf bölgesinde askeri üs bulunduran ABD'nin Rukban kampındaki "açlıktan ölmek üzere olan" mültecileri görmezden geldiği yorumlarına yer verildi.

- "Oradakileri beslersek, uzun bir müddet orada kalabiliriz"

Amerikan Washington Post gazetesinde söz konusu kampa ve yaşam koşullarına ilişkin bir haber yayımlanmış, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamalar eleştirilmişti.

Jeffrey, "Oradakileri beslersek, uzun bir müddet orada kalabiliriz. El-Tanf veya Suriye'nin başka bir yerinde uzun vadeli bir kalışı göze alamayız." demişti.

İzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştıİzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştı
Erbil saldırısını düzenleyen teröristler itiraf etti: Kandil'de planlandıErbil saldırısını düzenleyen teröristler itiraf etti: Kandil'de planlandı
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyorMeteoroloji uyardı: Sağanak geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Beşşar Esed rejimi Etana Rukban Mülteci Kampı

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Tepki çeken sözler: Fasulye pahalıysa yemeyeceksin

Tepki çeken sözler: Fasulye pahalıysa yemeyeceksin

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi

Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erbil saldırısını düzenleyen teröristler itiraf etti: Kandil'de planlandı

Erbil saldırısını düzenleyen teröristler itiraf etti: Kandil'de planlandı

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Mahkemeden Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Son dakika: Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı

Hrant Dink davasının firari sanığı yakalandı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.