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Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, son iki günde 20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, son iki günde 20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
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09.01.2020 11:31 |
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Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, son iki günde 20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
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