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  4. Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, son iki günde 20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, son iki günde 20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:31 | Son Güncelleme

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, son iki günde 20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.


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