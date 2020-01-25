Esed rejimi, Rusya'nın desteğiyle İdlib'de 2 yerleşimi ele geçirdi

Rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle, gece saatlerinde Halep'in, İdlib Gerginliği Azaltma bölgesi sınırları içerisindeki bazı yerleşimleri ele geçirmek için girişimlerde bulundu.

Serakib hattında ilerlemeyi planlayan rejim ve destekçileri, Maaratünnuman ilçe merkezini kuzey ve güneyden sararak ablukaya almak istiyor.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, gece saatlerinde İdlib'in güneyinde askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölgelere karadan saldırı başlattı.

İdlib'in güneyindeki Marratünnuman ilçe merkezi, Han Es Sübül, Babila ve Kefer Battoh köylerine hava ve kara saldırısı düzenleyen rejim güçleri, Halep'in kırsalındaki Mansruya, Kefer Hamra ve Um Atebe köyleri ile Han Tuman beldesi, Şuveyhin Tepesi, Kastello ve Raşidin bölgelerine kara ve hava saldırısı gerçekleştirdi.

Muhaliflere ait gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in güneyinde Mardibse, Maarşurin, Han Es Sübül, Tel Mennis köyleri ile, Halep'in kırsalındaki Han Asel, Maret El Artik Beldesini, Hüreyten ve Raşidin yerleşimlerini hedef aldı.

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki yerleşimlere saldırıları, dün akşam saatlerinde de sürdü.

Muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre, söz konusu çatışmalarda çok sayıda rejim unsuru öldürüldü.

Halep'in güneyindeki Raşidin bölgesinde, kuzeybatısındaki Leramon ve İksar hattına sızmaya çalışan rejim güçleri ile askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma yaşandı.

- Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil can verdi.

