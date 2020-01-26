Esed rejimi, Rusya'nın desteğiyle İdlib'de 3 yerleşimi daha ele geçirdi

Muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar ile rejim güçleri arasında dün gece uzun süren şiddetli çatışmaların ardından, Marratinnuman'ın doğusundaki Tel Mennis ve Marşimşe, kuzeyindeki Gadafa köyleri rejim tarafından ele geçirildi.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güney ve güneydoğu kırsalları ile Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimleri ele geçirmek için kara saldırılarını sürdürüyor.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Rejim güçlerinin kara saldırılarını püskürten muhalifler, iki adet tank, bir adet personel taşıyıcı zırhlı araç ve uçaksavar imha ederken çok sayıda rejim milisi etkisiz hale getirildi.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç, kalanları Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil can verdi.

