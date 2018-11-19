Esed rejimi Soçi mutabakatını baltalama girişimine devam ediyor

İDLİB(AA) - Suriye’deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, ateşkes korunması için varılan Soçi mutabakata rağmen “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırları içerisindeki bölgelere dün gece sızma operasyonu düzenledi.

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Ulusal Özgürleştirme Cephesi, rejim güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma" sınırları içindeki Raşidin bölgesine dün gece yaptığı sızma girişimini püskürttü.

ÖSO'nun hafif ve orta silahlarla karşılık vermesiyle kayıplar veren rejim ve destekçileri daha sonra bölgeye çok sayıda top atışı gerçekleştirdi.

Esed rejimi ve destekçileri, sızma operasyonu düzenlediği saatlerde, Halep’ın batı kırsalındaki Zehra bölgesi, Halsa, Han Tuman köyleri, Hama’nın kuzeyindeki Latamne beldesi ile Hasraya ve Lazkiye’de Türkmendağı'nda sivil yerleşimleri top atışlarıyla vurdu.

17 Eylül'de imzalanan Soçi mutabakatından bu yana rejimin saldırılarında toplam 27 sivil yaşamını yitirdi, onlarca sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken, askeri muhalifler ise mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

