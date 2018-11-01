HABER

Esed rejimi Soçi mutabakatını ihlal etmeye devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 12:33 | Son Güncelleme

Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, İdlib'de Soçi mutabakatından sonra büyük oranda durdurdukları saldırılara yeniden hız verdi

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatıyla durma noktasına gelen saldırılarını yeniden yoğunlaştırdı.

Rejim ve destekçileri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne son iki haftadır ağır silahlarla saldırı düzenliyor.

Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib "Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere ve askeri muhaliflerin mevzilerine ağır silahlarla saldırıyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Esed rejimi birlikleri, dün akşam saatlerinden bu yana, Hama'nın kuzey kırsalında yer alan Morik ve Latamne ilçeleri, Atşan ve Şuram bölgeleri ile İdlib'de Temania, Sukeyk, Lehaye köylerindeki araziler ve Tel Sultan bölgesine topçu saldırısı yaptı.

Tel Sultan bölgesinden öğle saatlerinde küçük çaplı göç de başladı.

Saldırılarda, İdlib'de ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatının imzalandığı tarihten itibaren Raffa köyünde 7, Kafar Hamra köyünde bir ve Bıdama ilçesinde bir olmak üzere toplam 9 sivil yaşamını yitirdi, en az 15 sivil yaralandı.

Muhalifler, mutabakat uyarınca 10 Ekim'de belirlenen bölgelerden ağır silahlarını çekmişti.

PARTNERAleyna'dan takibe takip!Aleyna'dan takibe takip!
Ağrı'da iki dilencinin kavga nedenleri herkesi şaşırttıAğrı'da iki dilencinin kavga nedenleri herkesi şaşırttı
Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib ihlal Soçi mutabakatı Suriye

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Ağrı'da iki dilencinin kavga nedenleri herkesi şaşırttı

Ağrı'da iki dilencinin kavga nedenleri herkesi şaşırttı

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

UBER sürücülerinden lüks araçlarıyla dikkat çeken eylem!

UBER sürücülerinden lüks araçlarıyla dikkat çeken eylem!

Şok iddia! MHP'den Gökçek mesajı: AK Parti ne yaptığını anlamalı

Şok iddia! MHP'den Gökçek mesajı: AK Parti ne yaptığını anlamalı

Hüseyin Avni Paşa'nın mirasçıları, köprü ayağı dahil 113 dönümü istiyor

Hüseyin Avni Paşa'nın mirasçıları, köprü ayağı dahil 113 dönümü istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.