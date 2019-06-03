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Esed rejimi ve destekçileri İdlib'de geçen ay 231 sivili öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 15:36 | Son Güncelleme

Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya’nın, mayıs ayında İdlib iline düzenlediği hava ve kara saldırılarında 59'u çocuk toplam 231 sivil yaşamını yitirdi

İDLİB (AA) - Suriye'deki Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın geçen ay İdlib iline yaptığı saldırılar sonucu 231 sivil hayatını kaybetti.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya, mayıs ayında İdlib'e toplamda 10 bin 285 top ve roket ile 3 bin 901 hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda 59'u çocuk, 56'sı kadın toplam 231 sivil yaşamını yitirirken, 163'ü çocuk ve 144'ü kadın olmak üzere toplam 659 sivil yaralandı.

Arama kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarında ise bir sivil savunma gönüllüsü öldü, 10 gönüllü yaralandı.

Esed rejiminin saldırılarında atılan ve infilak etmeyen bombalara yönelik imha çalışmalarında 101 bomba etkisiz hale getirildi.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. Bu tarihten sonra İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.

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231 ÖLDÜ İdlib Sivil Savunma

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