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  4. Esed rejimi ve destekçilerinin Maarratinüman ilçesine bombardımanı havadan görüntülendi

Esed rejimi ve destekçilerinin Maarratinüman ilçesine bombardımanı havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 14:46 | Son Güncelleme

Esed rejimi ve destekçilerinin Maarratinüman ilçesine bombardımanı havadan görüntülendi

İDLİB/ Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarına maruz kalan İdlib'in Maarratinüman ilçe merkezine düşen bombalar, "drone" ile görüntülendi.

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli yabancı terörist grupların, İdlib'in güney kırsalındaki sivil yerleşimlere yoğun saldırıları sürüyor.

Saldırıların hedefinde ise İdlib'in güneyindeki Maarratinüman ilçe merkezi yer alıyor.

TRT Arapça kanalı, Maarratinüman merkezine bombardımanı drone ile görüntüledi. Söz konusu görüntülerde, ilçedeki sivillerin evlerine düşen bombalar kaydedildi.

TRT Arapça'nın Twitter'dan paylaştığı görüntülerde, çekim yapan ekibin yakınına bir roketin düştüğü de görüldü. Öte yandan TRT çalışanlarının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Yoğun saldırılar sonucu on binlerce sivil, ilçedeki evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

- Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolünde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın gerçekleştirdiği 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesi kararlaştırılan 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib gerginliği azaltma bölgesini hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık bir milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu.

Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil can verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Esed İdlib Maarratinüman Rusya

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