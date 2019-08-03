Esed rejimi ve Rusya 750 binden fazla sivili yerinden etti

İDLİB (AA) - EŞREF MUSA/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den bu yana ateşkesi ihlal ederek düzenledikleri saldırılar nedeniyle evlerinden göç etmek zorunda kalanların sayısı 750 bine ulaştı.

Esed rejimi askerleri, onlara destek veren İran destekli terörist gruplar ile Rusya'nın, İdlib ve Hama illerine İdlib mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılardan kaçan sivillerin büyük kısmı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarındaki Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerde kamp alanlarına ve İdlib'deki zeytinliklere, Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığındı.

Yerel sivil toplum kuruluşlarından (STK) Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"İdlib mutabakatının imzalandığı tarihten bu yana bölgede 3 saldırı dönemi yaşandı ve toplam yerinden edilen sivillerin sayısı ise yaklaşık 750 bine ulaştı. Marratinnuman, Serakib ve Eriha ilçeleri gibi yoğun nüfusa sahip büyük yerleşimlere saldırılar devam ederse, göç rakamlarının bir milyona çıkacağından endişeleniyoruz."