Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sürüyor

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki İdlib'in güneyindeki Marratinnuman ilçesi ile Nukeyyer ve Bara köyü ile Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita ve Latamine ilçelerine bugün sabah saatlerinden itibaren hava saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, saldırının ardından yapılan ilk belirlemelerde Marratinnuman ilçesinde 3, Bara köyünde ise 4 olmak üzere 7 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi sosyal medya hesaplarında, Hımeymim'den kalkış yapan Rus savaş uçaklarının ayrıca Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita ve Latamine ilçeleri ile İdlib'in güney kırsalındaki Nukeyyer köyüne hava saldırıları düzenlediği bilgisini paylaştı.