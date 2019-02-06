DEYRİZOR/ANKARA (AA) - MUHAMMED MİSTO/SELEN TEMİZER - Terör örgütü YPG/PKK ve Beşşar Esed rejimi, paylaştıkları petrolün transferini hızlandırmak için Deyrizor'da Fırat Nehri'nin altına boru döşedi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Deyrizor'un batısında, rejim kontrolündeki alanda faaliyet gösteren şirketler, YPG/PKK'dan aldıkları petrolü daha hızlı şekilde transfer edebilmek için YPG/PKK işgalindeki Şuheyl beldesinden, rejim kontrolündeki Bukris beldesine boru döşedi.

Fırat Nehri'nin altından geçen borudan, ihtiyaç oldukça petrol geçeceği öğrenildi.

Rejime bağlı şirketler, daha önce YPG/PKK'dan satın aldıkları petrolü teknelerle geçiriyordu.

ABD destekli terör örgütü, Suriye'de petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal ediyor.

YPG/PKK ve rejim, Temmuz 2018'de Irak sınırındaki Deyrizor'da örgütün işgalinde bulunan petrol yataklarının işletmesi için de görüşmeler yapmaya başlamıştı.

Bu kapsamda aralarında Rus uzmanların da bulunduğu bir rejim heyeti, YPG/PKK'nın işgal ettiği ve ülkenin en büyük petrol sahası olan El Ömer'i de ziyaret etmişti.