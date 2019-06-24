HABER

Esed rejimi yılbaşından bu yana bin 478 kişiyi daha alıkoydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 12:15 | Son Güncelleme

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejiminin yılbaşından bu yana bin 478 kişiyi alıkoyduğunu duyurdu - Alıkonulanlardan 764'ü zorla kaybedildi, akıbetleri bilinmiyor

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin bu yıl bin 478 kişiyi alıkoyduğunu açıkladı.

SNHR, raporunda Esed rejiminin bu yılın başından itibaren kontrol ettiği bölgelerde 71'i çocuk, 90'ı kadın bin 478 kişiyi alıkoyduğunu bildirdi.

Alıkonulanlardan 764'ünün zorla kaybettirildiğini ifade eden rapora göre, bu kişilerin akıbeti bilinmiyor.

Rejim en fazla başkent Şam ve Halep illerinden kişileri alıkoyarken, ülkelerine geri dönen mültecilerden bazılarının da alıkonulduğu vurgulandı.

Raporda, alıkonulanların bir kısmının muhalif yakınları, bir kısmının da askerlik çağına gelmiş gençlerden olduğu ifade edildi.

Muhalif kaynaklar, rejimin halihazırda cezaevlerinde ve güvenlik birimlerinde en az 500 bin kişiyi alıkoyduğunu belirtiyor.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Akıngüç Koleksiyonu İKÜSAG’daAkıngüç Koleksiyonu İKÜSAG’da
Giulia Cocchella’dan Uçan Minimini KadınGiulia Cocchella’dan Uçan Minimini Kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alıkoydu Esed

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da feci kaza! 120 kilometre hızla geldi...

Bursa'da feci kaza! 120 kilometre hızla geldi...

Anadolu Ajansı'ndan İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama

AA'dan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama

JÖH'ler Karadeniz dağlarında 'Rojhat' ve 'Rızgar'ı arıyor!

JÖH'ler Karadeniz dağlarında 'Rojhat' ve 'Rızgar'ı arıyor!

Eski Danıştay üyesine hapis cezası

Eski Danıştay üyesine hapis cezası

Türkiye'de geliştirildi! Makam odalarına gizli dedektör

Türkiye'de geliştirildi! Makam odalarına gizli dedektör

Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Bunun adı vahşet! Çöp konteynerinde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.