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Esed rejiminden ABD planına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 16:09 | Son Güncelleme

Beşşar Esed rejimi, haber ajansı SANA üzerinden ABD'nin YPG/PKK dahil iş birliği yaptığı unsurların sayısını 100 binden 110 bine çıkarma planına tepki gösterdi

Beşşar Esed rejimi, ABD'nin Suriye'de ek 10 bin unsurla daha çalışmayı planlamasına tepki göstererek Washington yönetiminin Suriye'deki varlığını haklı çıkarmayı amaçladığını ileri sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'da yer alan Washington mahreçli haberde, Pentagon Başmüfettişliğinin DEAŞ Karşıtı Koalisyonun yürüttüğü Doğal Kararlılık Operasyonu'nun 1 Nisan-30 Haziran 2019 dönem raporuna tepki gösterildi.

Haberde, "ABD'nin, Suriye'deki askeri varlığını gerekçelendirmek için DEAŞ terörünün yeniden yükseldiği propagandasını yapmaya başladığı" savunuldu.

Raporla DEAŞ'ın yeniden canlandırılmasının amaçlandığı ileri süren haberde, ABD güçlerinin aslında DEAŞ ile savaşa hiç girmediği, rejim ordusunun söz konusu terör örgütü karşısındaki ilerleyişini durdurmak için doğrudan müdahalede bulunduğu iddia edildi.

Haberde, raporun, ABD'nin "sivilleri ablukaya alan ve Suriye'nin doğusundan petrol çalan ayrılıkçı SDG militanlarına" destek için Kamışlı kentine konvoy ve askeri araç sokmasından saatler sonra yayımlandığına dikkat çekildi.

Söz konusu rapor, ABD'nin DEAŞ tehdidinin canlanmasını önlemeye yönelik YPG/PKK dahil iş birliği yaptığı unsurların sayısını 100 binden 110 bine çıkarmayı planladığını ortaya çıkarmıştı.

- Türkiye-ABD görüşmeleri

Rejim, SANA'da Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığından bir kaynağa dayandırılan bir diğer haber üzerinden Türkiye-ABD arasındaki güvenli bölge görüşmelerine de tepki gösterdi.

Haberde, iki ülke arasında varılan mutabakatın kesin ve mutlak şekilde reddedildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konusunda da ABD ile mutabık kalındığı duyurulmuştu.

Türkiye'de iç savaştan kaçan 3 milyon 600 Suriyeli barınıyor. Beşşar Esed rejimi ve destekçileri sivillere yönelik saldırılarını sürdürürken, terör örgütü YPG/PKK Suriye-Türkiye sınırının yaklaşık üçte ikisini işgal ederek sivillerin geri dönüşlerine engel oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD DEAŞ

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