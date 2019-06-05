Esed rejiminden bayramda katliam : 5 ölü

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları düzenlemesi sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi, sabah saatlerinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Kensafra beldesi, Et Tüh, Der Sünbül ve Kefer Avid köylerine hava ve kara saldırısı yaptı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib’in Kefer Avid köyüne gerçekleştirilen hava saldırılarında çoğu çocuk toplam 5 sivil yaşamını yitirdi.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.