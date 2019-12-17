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Esed rejiminden İdlib çevresine askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 14:22 | Son Güncelleme

Esed rejiminden İdlib çevresine askeri sevkiyat

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi çevresine çok sayıda zırhlı araç, ağır silah, tank ve takviye güç sevk etti.

Suriye Milli Ordusu kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejim İdlib'in doğu ve güney kırsalına, Sincar ve Han Şeyhun ilçeleri ile Ebu Zuhur havaalanı hattına çok sayıda zırhlı araç, ağır silah, tank, top ve takviye güç gönderdi.

Başını Rus kuvvetlerin çektiği "Kaplan Güçleri" adı verilen 5. Lejyon'un da söz konusu bölgelere ulaştığı öğrenildi.

Kaynaklar, askeri yığınağın Esed rejiminin Halep'i Şam ve Lazkiye'ye bağlayan stratejik M4 ve M5 otoyollarına saldırı amaçlı yapıldığını değerlendiriyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin son bir buçuk ayda İdlib'e yaptığı saldırılarda 90 binden fazla sivil göç ederek nispeten güvenli olan Türkiye sınırına ve Türkiye'nin teröristlerden temizlediği Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine sığındı.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

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Anahtar Kelimeler:
Esed rejimi Hazırlık İdlib saldırı

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