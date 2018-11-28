Esed rejiminden İdlib ve Lazkiye'deki sivil yerleşimlere saldırı

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatına rağmen İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda bir kadın yaralandı.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde yer alan ve Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlere saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin, İdlib kırsalındaki Temaniye beldesi, Dar üs Selam, Babolin ve Obin köyleri ile Lazkiye ili kırsalındaki Türkmendağı ve Kürtdağı'na topçu ve roket saldırıları düzenledi. Saldırılarda bir kadın yaralandı.

Soçi mutabakatının 17 Eylül'de imzalanmasından bu yana, rejimin saldırılarında toplam 32 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

