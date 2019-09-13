HABER

Esed rejiminden İdlib'de sivillere saldırı: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 23:46 | Son Güncelleme

Esed rejiminden İdlib'de sivillere saldırı: 3 ölü

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib iline düzenlediği hava ve kara saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejimi, akşam saatlerinde yoğunlaştırdığı hava ve kara saldırılarıyla İdlib'in Marratinnuman ilçesi ile Has, Hiş, Serce ve Bini köylerini hedef aldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejimin topçu saldırısında, Marratinnuman ilçesinde 3 sivil hayatını kaybetti.

Böylece dün gece saatlerinden itibaren rejimin saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya ulaştı.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk, bin 282 sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı 1 milyon 42 bine ulaştı.

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
HDP İl Başkanı gözaltına alındı!HDP İl Başkanı gözaltına alındı!
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş denetimleriİstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş denetimleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib saldırı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye HDP il ve ilçe binasında arama: 1 gözaltı

HDP İl Başkanı gözaltına alındı!

Panik anları! Sesleri duyunca kendilerini dışarı attılar

Panik anları! Sesleri duyunca kendilerini dışarı attılar

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Askıda kaldı! Böyle kurtarıldı

Tam o an!

Telaşı, 270 bin lirasını kurtardı

Telaşı, 270 bin lirasını kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.