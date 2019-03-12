HABER

Esed rejiminden İdlib'e "beyaz fosfor"lu saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 23:06 | Son Güncelleme

Beşşar Esed rejimi güçleri, İdlib'in güneyindeki sivil bir yerleşime kullanımı yasak beyaz fosfor ile saldırdı - Bombardımanda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne silah olarak kullanımı yasak "beyaz fosfor" bombasıyla saldırdı.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hama ilinin Ebu Dali köyünde konuşlu rejim birlikleri ve İran destekli yabancı terörist grupların, İdlib'in güneyindeki Temaniye beldesine beyaz fosforla saldırdığını söyledi.

Yusuf, "Saldırı iki defa yapıldı. Her ikisinde de beyaz fosfor yüklü 40'ar bomba atıldı. Henüz ölü ya da yaralı bilgisi alamadık." diye konuştu.

AA'nın elde ettiği görüntülerde, düşüşü net olarak gözlemlenen beyaz fosforun, silah olarak kullanımı uluslararası savaş hukukunca yasak.

Soluma yolu ile vücuda alındığında zehirleyen fosfor, daha çok yüksek yanma reaksiyonuyla nefes darlığına yol açarak beyin ile akciğerlerde ağır hasara ve ölüme sebep oluyor.

Temaniye beldesi, rejim güçlerinin yıl başından bu yana yoğunlaştırdığı saldırılar nedeniyle büyük ölçüde boşaltıldı. Bu nedenle can kaybının yaşanmamış olabileceği tahmin ediliyor.

Rejim, beyaz fosfor bombasını en son mart 2018'de Doğu Guta'da kullanmıştı.

- Gün içinde topçu saldırıları sürdü

Öte yandan gün içinde, rejim güçleri, İdlib'in güneyindeki Latamne, Kefer Zita ve Morik ilçerlerine de topçu saldırısı düzenledi.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 124 sivil hayatını kaybetti, 362'den fazlası yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşması çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekti.

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı varZincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
Adalet Bakanı Gül: “Staj sürelerini uzatarak hakim ve savcı yardımcılığını getireceğiz”Adalet Bakanı Gül: “Staj sürelerini uzatarak hakim ve savcı yardımcılığını getireceğiz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fosfor bombası İdlib

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan afişlerini kestiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kesti, gözaltına alındı!

Minibüs yol kenarındaki otomobillere çarptı: 21 yaralı

Zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da trafik yoğunluğu! Durma noktasına geldi

İstanbul'da son durum! Trafik durdu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlık verilen Suriyelilerle ilgili açıklama yaptı

Vatandaşlık verilen Suriyeliler konusunda cevap geldi

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

Samsun'da 23 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş olarak bulundu

'Özür dilerim, hakkınızı helal edin' Yürek burkan olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.