Esed rejiminden İdlib’e bombalı saldırı: 5’i çocuk 6 ölü

Esad rejiminin Suriye’nin İdlib kentinin kuzeyine gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 5 çocuk 6 sivil hayatını kaybetti.

Esad rejimi ve onu destekleyen terörist grupların Suriye’nin İdlib kentinin güneyinde bulunan ve sivillerin yaşadığı, Ma’arretü’n-Nu’man bölgesine düzenlediği bombalı saldırıda 5 çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi.

Rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne bu yılın başından itibaren düzenlediği saldırılarda en az 75 sivilin hayatını kaybettiği, 265’ten fazla sivilin yaralandığı belirtildi.

