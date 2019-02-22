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Esed rejiminden İdlib’e bombalı saldırı: 5’i çocuk 6 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 19:45 | Son Güncelleme

Esad rejiminin Suriye’nin İdlib kentinin kuzeyine gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 5 çocuk 6 sivil hayatını kaybetti.Esad rejimi ve onu destekleyen terörist grupların Suriye’nin İdlib kentinin güneyinde bulunan ve sivillerin yaşadığı, Ma’arretü’n-Nu’man bölgesine düzenlediği bombalı saldırıda 5 çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi.Rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne bu yılın başından itibaren düzenlediği saldırılarda en az 75 sivilin hayatını kaybettiği, 265’ten fazla sivilin yaralandığı belirtildi.

Esad rejiminin Suriye’nin İdlib kentinin kuzeyine gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 5 çocuk 6 sivil hayatını kaybetti.
Esad rejimi ve onu destekleyen terörist grupların Suriye’nin İdlib kentinin güneyinde bulunan ve sivillerin yaşadığı, Ma’arretü’n-Nu’man bölgesine düzenlediği bombalı saldırıda 5 çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi.
Rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne bu yılın başından itibaren düzenlediği saldırılarda en az 75 sivilin hayatını kaybettiği, 265’ten fazla sivilin yaralandığı belirtildi.

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