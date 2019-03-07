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Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 20:03 | Son Güncelleme

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 2 sivil öldü

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib'in Han Şeyhun, Serakib, Maarratinuman,Cisir eş Suğur ilçesine, Bidama beldesine, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine, Morik ve Kefer Zita ilçesine ve Ziyare,Haviz, Havice köyleri Madik Kalesi bölgesine topçu saldırılar gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, rejim güçlerinin İdlib ve Hama ilindeki sivil yerleşimlere yoğun saldırılarda bulunduğunu söyledi.

Hac Yusuf, "Gün içinde İdlib kırsalındaki bölgelere düzenlenen saldırılarda 2 sivil öldü, 6 sivil de yaralandı." dedi.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde yer alan ilçedeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 111 sivil hayatını kaybetti, 335'ten fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşması çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib saldırı Suriye

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