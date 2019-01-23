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Esed rejiminden İsrail'e uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 12:17 | Son Güncelleme

Esed rejiminin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi: - "Bu mecliste bulunan, savaş üreten ülkelerin dikkatini çekmek için İsrail'in Şam Havalimanı'na düzenlediği saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanarak Tel Aviv Havalimanı'na mı saldırı düzenleyelim"

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi İsrail'i, Tel Aviv Havaalanı'na saldırmakla tehdit etti.

Rejimin haber ajansı SANA'ya göre, Esed rejiminin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında İsrail'i hedef alan açıklamalarda bulundu.

Caferi, "BM'nin artık İsrail'in Suriye topraklarına sürekli saldırlarına karşı gerekli adımları atmasının zamanı gelmedi mi? Ya da bu mecliste bulunan savaş üreten ülkelerin dikkatini çekmek için, İsrail'in, Şam Havalimanı'na düzenlediği saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanarak Tel Aviv Havalimanı'na mı saldırı düzenleyelim?" dedi.

İsrail önceki gün, Şam'da İran Devrim Muhafızlarına bağlı Feylak el-Kudüs'e ait hedeflere hava saldırısı düzenlemişti. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırılar sonucunda 4 rejim askerinin öldüğünü, 6 askerin yaralandığını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Esed Suriye

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